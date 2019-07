De Jong tot 2023 bij Sevilla, PSV ontvangt 15 miljoen

Verwacht wordt dat de clubs al in de vooravond de deal bekend zullen maken. De officiële presentatie van De Jong zal pas later in de week zijn.

PSV en Manchester City hopen deze week ook uitsluitsel te kunnen geven over de transfer van linksback José Angelino. De Galiciër reist momenteel naar Manchester om de geplande overgang naar de Britse club, die een terugkoopgarantie had, rond te maken. PSV heeft nog geen officiële bevestiging van zijn transfer, maar het is niet de verwachting dat er nog grote obstakels zullen zijn. Met de transfer van Angelino is 12 miljoen euro gemoeid.