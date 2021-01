De Keuken Kampioen Divisie begint aan zijn climax: hierop kun je je verheugen

Direct een topper

We herstarten vanavond meteen in de allerhoogste versnelling. Almere City FC ontvangt in eigen huis vanaf 21.00 uur De Graafschap, een rechtstreekse clash tussen onderlinge concurrenten. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks. Almere City heeft als nummer twee (achter koploper SC Cambuur, maar met vijf punten voorsprong op De Graafschap) de beste papieren voor de overwinning. Daarmee kunnen de hyperambitieuze Flevolanders een kolossale stap zetten richting de eredivisie.

De wraak van Cambuur?

Volledig scherm SC Cambuur in duel met Go Ahead Eagles. © Pro Shots / Erik Pasman 'De grootste schande in de Nederlandse sportgeschiedenis'. Het waren de woorden die Cambuur-coach Henk de Jong in één klap wereldberoemd maakten. De Jong doelde op het besluit van de KNVB om geen promotie en degradatie toe te staan. Tot verval in Leeuwarden leidde het niet. Cambuur ging 'gewoon’ de winterstop in met de koppositie. De marge op nummer drie De Graafschap bedraagt acht punten. Het moet heel gek lopen wil Cambuur opnieuw naast een eredivisieticket gaan grijpen. Al zullen ze daar na vorig jaar zélf niet meer zo snel op rekenen.

Let op Volendam

Qua klassering doet FC Volendam het met de zesde plaats niet eens zo bijzonder goed, maar wat was het voor de jaarwisseling vaak een feest om naar de subtopper te kijken. 7-1, 2-6, 6-0... Nee, inhouden deed de ploeg van Wim Jonk niet. Na koploper Cambuur (53 goals) is Volendam de meest productieve ploeg van de competitie (43). Als Jonk de wisselvalligheid uit zijn ploeg weet te krijgen, dient er in strijd om promotie serieus rekening te worden gehouden met Het Andere Oranje.



De strijd om de play-offplekken is waarschijnlijk nog spannender dan die om de titel. Zelfs nummer dertien Excelsior zou met een sterke reeks nog in aanmerking kunnen komen voor promotie. Onder meer NAC Breda en NEC hebben momenteel goede papieren om aan het eind van het seizoen te strijden om een plek in de eredivisie.

Volledig scherm De top acht in de KKD © AD

Goals, goals, goals...

De topschutters beleven dit seizoen tot dusverre een heerlijk seizoen. De strijd om de topscorerstitel lijkt te gaan tussen Elías Már Ómarsson en Robert Mühren. De IJslandse spits van Excelsior was al zeventien keer trefzeker, terwijl Mühren vijftien keer raakprikte voor Cambuur. Ralf Seuntjens (elf, De Graafschap) en Sydney van Hooijdonk (tien, NAC Breda) volgen als outsiders op ruime achterstand.

Kweekvijver

Wat topspelers als Frenkie de Jong, Dries Mertens en Donny van de Beek gemeen hebben? Ooit zetten ze hun eerste stapjes in de profwereld in stadions als De Vliert en het Frans Heesen Stadion. Ook dit seizoen geldt de Keuken Kampioen Divisie weer als ultieme kweekvijver voor talenten. Micky van de Ven (FC Volendam) en Joël Zwarts (Excelsior) lijken de komende wedstrijden een transfer naar de eredivisie te kunnen verdienen, terwijl je ook Kaj de Rooij (NAC Breda), Souffian El Karouani (NEC) en Naci Ünüvar (Jong Ajax) in de gaten moet houden.

