De Keuken Kampioen Divisie doet er toe, maar hoelang nog?

Door Dennis van Bergen



Best leuk, zo’n verlossend doelpunt maken tijdens Duitsland - Nederland. En genoemd worden als beste verdediger ter wereld? Heus niet gek, hoor. Maar écht gelukkig is Virgil van Dijk pas op vrijdagavond, thuis op de sofa in Liverpool. Gretig laat hij dan de zoetgevooisde klanken van Koert Westerman en zijn collega-commentatoren op zich inwerken. Oranjes captain gaf het onlangs toe: ,,Mijn favoriete programma is het Keuken Kampioen Divisie-schakelprogramma op FOX.’’