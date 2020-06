De kunstgrasdiscussie is beslecht: de vlag kan uit

Toen we vorig jaar een nieuw gazonnetje wilden laten leggen in onze voortuin, stelde de hovenier voorzichtig voor om ‘van dat nieuwe kunstgras’ te nemen, je weet wel, met ‘echte sprieten’. Dat was gemakkelijker, opperde hij, want in het midden van ons veldje ligt een trampoline in de grond. Het gras ligt er als het ware omheen gedrapeerd: dat is lastig zaaien en nog lastiger maaien.