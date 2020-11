Het is bijna een halve eeuw geleden. Elf jaar was ik. Met nog 14 jongens van mijn leeftijd mocht ik op een woensdagmiddag drie strafschoppen nemen op Pim Doesburg. De langharige Wimpie Snelleman van SCR had ze alle drie gemaakt. Hij was een razendsnelle, handige spits. Een paar maanden later haalde Sparta hem op. Gescout worden door mijn favoriete club, wist ik, zat er voor mij niet in. Niet goed genoeg. Nam niet weg dat ik erop gebrand was om er drie pingels in te schieten bij Pim Doesburg.