De laatste minuut: Duitsland moet oppassen voor Oranje

Nederland wint niet vaak in Duitsland, zeventien jaar geleden voor het laatst, maar toch zijn onze oosterburen gewaarschuwd. Het Nederlands elftal is een specialist geworden in het toeslaan in de slotminuut.

Duitsland heeft een rijke historie, en zeker de naam, met het toeslaan in de laatste minuten van wedstrijden. Opvallend genoeg moeten juist de Duitsers vanavond tot het einde alert zijn. Van de laatste zes doelpunten die Nederland tegen de Mannschaft maakte, vielen er vier na de 85ste minuut. De treffer van Virgil van Dijk tijdens de vorige ontmoeting in Duitsland (19 november 2018, 2-2) viel ook pas in de 90ste minuut. Vlak het Nederlands elftal dan ook niet vroegtijdig uit voor een overwinning ‘op z’n Duits.’

Duitsland-uit

Winnen in Duitsland is voor Nederland vaak een lastig verhaal gebleken. Slechts in één van de laatste acht wedstrijden (13 oktober 2018, 3-0) stapte het Nederlands elftal met een overwinning van het veld. Verliezen is Duitsland in eigen land sowieso niet echt meer gewend. Voor eigen publiek verloor de Mannschaft al 30 (!) competitieve wedstrijden (sinds 2007) op rij niet.

Een Duitse zege is volgens de statistieken desondanks niet aannemelijk. Nog nóóit won Duitsland twee keer achter elkaar van Oranje. Door de Duitse zege in Amsterdam eerder in deze kwalificatie (2-3) lijkt Nederland zich daar dus minder zorgen over te moeten maken.

Koeman

Volledig scherm Bondscoach Ronald Koeman weet hoe het is om te scoren in en tegen Duitsland. © AFP Toch bieden de statistieken de Nederlandse burger hoop. Van de laatste zes wedstrijden in Duitsland verloor Nederland maar één keer. Ook kan Nederland zich vanavond waarschijnlijk geen betere bondscoach dan Ronald Koeman wensen. Op het legendarische EK 1988 maakte Koeman, net als Marco van Basten, in de 1-2 overwinning tegen West-Duitsland een doelpunt.

Steunpilaar

Nederland heeft met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt wereldtoppers in het elftal. Met zijn indrukwekkende statistieken mag ook Memphis Depay zich daar toe rekenen. Dat de de aanvaller van Lyon in vorm is, blijkt wel uit het feit dat hij topscorer is van de Franse Ligue 1. Met zestien goals is hij ook topscorer van de huidige Oranje-selectie en mag hij zich daarnaast de assistkoning van het Nederlands elftal noemen. Dit decennium gaven zelfs alleen Robben (16) en Sneijder (15) meer assists dan Memphis (14).

Bij Duitsland is het vanavond vooral zaak om te letten op Marco Reus. De speler van Borussia Dortmund, die mede door blessureleed ‘slechts’ 41 interlands speelde, was in 2019 al bij vijf Duitse doelpunten direct betrokken.

De wedstrijd in Hamburg begint vandaag om 20.45 uur en is te volgen via ons liveblog.