De Ligt blikt vooruit op Klassieker: ‘Plezier in de groep is terug’

Door Daniël Dwarswaard Daar stond Matthijs de Ligt dan. In een paar krachtige volzinnen legde hij voor de camera perfect bloot wat er zojuist allemaal was misgegaan tijdens die krankzinnige 6-2 nederlaag van Ajax een maand geleden. De volzinnen zijn we wel gewend van de 19-jarige aanvoerder van Ajax, maar die expressie op zijn gezicht. Dát was nieuw. Hij spaarde zichzelf en zijn ploeggenoten niet. De Ligt daar nu over: ,,Ja, ik was echt boos en teleurgesteld. Zo vlak na de wedstrijd komen de emoties er dan uit. Dan reageer je op gevoel. Het was gewoon schandalig.’’

Toch nog even over die wonden. Die zijn er toch nog wel? ,,Kijk, we moesten toen door. Zoals we eerder dit seizoen na een tegenslag óók door zijn gegaan’’, zegt De Ligt. ,,Het plezier in de groep is weer terug. Na de wedstrijd tegen Real Madrid is ook de schwung weer aanwezig. Of die weg was? Natuurlijk niet helemaal, maar zo’n 6-2 nederlaag doet wel wat met een selectie. Na zo’n afstraffing zit je natuurlijk in een mentaal dipje.’’