De Ligt is er weer, maar hoe lang nog?

Dreun voor PEC Zwolle: Van Duinen breekt midden­voets­been­tje en moet maanden toekijken

7 juli PEC Zwolle moet het in de eerste eredivisieduels van het nieuwe seizoen stellen zonder Mike van Duinen. De aanvaller heeft vrijdag in het oefenduel met FC Emmen (1-1) zijn middenvoetsbeentje gebroken, waardoor hij ook onder het mes moet. Dat heeft onderzoek in het ziekenhuis uitgewezen.