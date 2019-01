De Ligt: Mentaal zware klap voor Ajax

,,Iedereen is hier goed ziek van. Wij hebben een mentale klap gekregen'', erkent De Ligt. ,,Hoe moeilijk het ook is en hoe erg we ook balen, we moeten onze rug rechten. Donderdag spelen we voor de beker weer tegen Heerenveen, we hebben dan wat recht te zetten. En zondag is de Klassieker tegen Feyenoord. We balen heel erg, maar we moeten door.”