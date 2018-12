De Ligt over mogelijke rode kaart: ‘Hij kon niet meer bij de bal’

,,We verloren de bal daar te makkelijk’’, zei de Ajax-aanvoerder voor de camera’s van FOX Sports. ,,Daaruit komt een counter en ik onderschep de bal. Ik voelde niet dat ik hem raakte.’’ De Ligt voelde het in de wedstrijd niet, maar na het zien van de beelden concludeerde hij dat hij de Zwolle-speler wel degelijk licht raakte. ,,Hij kon niet meer bij de bal, dus ik denk dat het een terechte beslissing was.’’ De Ligt kreeg geel van scheidsrechter Jochem Kamphuis.



Een forse tegenslag voor Ajax was het uitvallen van Donny van de Beek en Andre Onana. De aanvoerder werd gevraagd of er al meer bekend was over de ernst van de blessures. ,,Hij kon er weinig over zeggen‘’, zegt hij over zijn keeper. ,,Andre had last van zijn hamstring en we hopen dat het meevalt.‘’ Bij Van de Beek verwachtte De Ligt dat het wel goed zou zitten, met het oog op Bayern München in de Champions League aanstaande woensdag.