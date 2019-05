De Ligt spoelt wrange nasmaak CL weg met landstitel

,,Aan het begin van het seizoen wilden we de titel pakken, de rest is extra. Er overheerst een trots gevoel. De dubbel en met één been in de CL-finale...”, aldus De Ligt bij FOX Sports.

Volledig scherm © Pim Ras Fotiografie

De Ligt zegt het meest te hebben genoten van het teamgevoel. ,,We zijn een stel vrienden die samen voetballen. We zijn in Lissabon en Londen geweest, overal creëer is een band.”

Voor de 19-jarige aanvoerder is er veel interesse van Europese topclubs. Hij wilde echter niet ingaan op de vraag of hij met Frenkie de Jong meegaat naar Barcelona. ,,Er is niks rond.”

Volledig scherm © BSR Agency