De Ligt ziet droom uiteenspatten: ‘Het is ongelooflijk, we waren zo dichtbij’

Na de eerste helft leek Ajax met anderhalf been in de finale te staan. Net als dinsdag bij Liverpool-Barcelona werd de wedstrijd echter net na rust beslist. Door het inbrengen van Llorente kantelde de wedstrijd en zette Lucas Moura zijn ploeg op gelijke hoogte. ,,Als je de hele wedstrijd bekijkt, dan denk ik niet dat je uitgeschakeld hoef te worden. De eerste helft speelden we geweldig en hadden we Tottenham onder controle", legt De Ligt uit. ,,We kregen spaarzame kansjes en scoorden twee keer.”



,,In de tweede helft kregen we niet meer de druk naar voren. Ze konden veel lange ballen spelen met Trippier. Dat hebben we lang overleefd, maar die goals geven we te makkelijk weg. Dat maakt vandaag het verschil.”



De Ligt baalt verschrikkelijk, maar is ook realistisch. ,,Het was een droom. Je bent zo dicht bij. Volgens mij was het de laatste seconde.. Ja, dan vliegt ie nog binnen. Dat is ongelooflijk. We verliezen en gaan eruit, maar als je ziet hoe de supporters achter ons stonden. Dat is geweldig en om kippenvel van te krijgen", aldus de aanvoerder.



Ajax moet door, want zondag wacht in de titelrace FC Utrecht. ,,We moeten door. We moeten nu voor het kampioenschap gaan en dat is het belangrijkste.”