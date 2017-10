'De man van glas heeft 't het langst volgehouden'

,,Ik heb genoten vanavond. Het was bijzonder, moeilijk ook, want we speelden toch nog ergens om. Ondanks dat het zo goed als onmogelijk was.''

,,Het ging niet om mijn afscheidswedstrijd, maar ik wist natuurlijk van te voren heel goed dat dit de laatste kon zijn. Ik had het voor de wedstrijd heel moeilijk. Je beseft namelijk dat alles de laatste keer is: laatste keer het veld oplopen, laatste keer Wilhelmus... Dat was moeilijk, want ik moest mijn focus op het spel houden. Ik wilde zo graag nog één keer laten zien wat ik kan. Dat is heerlijk gelukt, want ik speelde volgens mij echt een goede wedstrijd. Ik heb lekker gedribbeld en laten zien wat ik al veertien jaar in Oranje heb laten zien.''

,,Normaalgesproken zou je zeggen dat dit een hele mooie laatste wedstrijd is; 2-0 winnen en twee keer scoren. Het leek een beetje op het afscheid van Dirk Kuyt, met zijn hattrick. Alleen werd hij kampioen en gaan wij niet naar het WK. Maar goed, eigenlijk wisten we het al van tevoren. De dreun hadden we al gehad. Ik moet de ploeg echt een compliment maken over hoe we ons vanavond hebben gepresenteerd. Zo'n wedstrijd spelen...Zweden is er helemaal niet aan te pas gekomen. Maar de realiteit is heel hard, we missen weer een groot toernooi. We moeten de hand in eigen boezem steken, maar het heeft niet meegezeten.''