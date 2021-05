De Marco van Basten Award voor Ajax-talent van het jaar: een vloek of een zegen?

Gregory van der Wiel was een tijdje een gewaardeerde kracht bij PSG, maar die rechtsback van wereldniveau is hij nooit geworden. Voor Anwar El Ghazi geldt hetzelfde. De rechtsbuiten doet het goed bij Aston Villa, maar daar lijkt hij zijn plafond wel bereikt te hebben. Het moge duidelijk zijn dat deze spelers destijds waarschijnlijk hogere verwachtingen hadden van hun carrière. Zeker als je ziet waar andere winnaars terecht zijn gekomen.

Er zijn namelijk ook spelers die hun talent wél volledig tot bloei zagen komen. Zo won Matthijs de Ligt de prijs in 2018 en deed Christian Eriksen dit in 2011. Zij maken momenteel furore in de top van de Serie A bij Juventus en Internazionale. Het Belgische centrale duo van Tottenham Hotspur werd eveneens ooit als talent van het jaar gekozen. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen kregen de award in 2010 en 2008 uitgereikt.

Verder terug in de geschiedenis komen we nog een paar pareltjes tegen. Maxwell (2002), Rafael van der Vaart (2001), Christian Chivu (2000) werden allemaal geëerd met de Marco van Basten Award en speelden vervolgens jarenlang op hoog niveau in Europese topcompetities. Er zijn echter ook genoeg flops te vinden Zo waren Nicolae Mitea (2004) en Richard Knopper (1999) ook ooit talent van het jaar. De vraag is in welk rijtje Gravenberch over tien jaar staat.