De mooiste beelden van de jarige Abdelhak Nouri

Woedende Van der Gaag schaamt zich: 'We stonden voor schut'

1 april Mitchell van der Gaag had zijn ploeg er nog zo voor gewaarschuwd: zorg dat het seizoen niet als een nachtkaars uitgaat, nu Excelsior officieus veilig is. In de Kuip werd duidelijk dat zijn ploeg die boodschap niet ter harte had genomen. De ongeïnspireerde Kralingers kregen er in de stadsderby bij Feyenoord met 5-0 van langs.