De mooiste foto's van de Klassieker

De Ligt: Niemand toonde bereidheid om Klassieker te winnen

17:17 Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt (19) heeft vanmiddag geen team gezien bij de forse nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord: 6-2. ,,Iedereen is door de mand gevallen. Iedereen heeft vandaag niet de bereidheid getoond te laten zien dat we de Klassieker wilden winnen. En dat is een schande”, zei de Ajacied bij FOX Sports.