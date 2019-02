De mooiste foto's van Pim Ras bij de topper tussen PSV en Feyenoord

Vermeer klaar voor kraker tegen Ajax: ‘Ik heb mijn ploeg aardig kunnen helpen’

17:31 Kenneth Vermeer liet in Eindhoven zien dat hij klaar is voor de bekerkraker woensdag tegen Ajax. ,,Ik heb mijn ploeg aardig kunnen helpen’’, sprak de 33-jarige doelman die Feyenoord in de slotfase tegen PSV (1-1) overeind hield.