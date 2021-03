De Mos: ‘Marokkaanse spelers moet je hard aanpakken, maar PSV ziet ze als prinsjes’

wedstrijdverslag En nu afwachten: GA Eagles na ruime winst in Oss nieuwe koploper in derde periode

5 maart Met een even verdiende als eenvoudige 4-0 zege op TOP Oss heeft Go Ahead Eagles de uitdaging nadrukkelijk neergelegd bij De Graafschap. De Doetinchemse concurrent in de strijd om de derdeperiodetitel in de Keuken Kampioen Divisie is nu op twee punten achterstand gezet door de Deventenaren en mag zondag aan de bak.