De naam Dusan Tadic blijft maar stijgen op de lijstjes

De afmaker

,,Ik wist dat dit mijn honderdste eredivisiegoal was, maar zoals ik eerder zei: voor mij is het belangrijkste dat we blijven winnen.’’ Tadic hecht niet zoveel waarde aan zijn mijlpaal. Bijzonder is die inmiddels wel, ook omdat de populaire vleugelspits voor het achtste seizoen in Nederland te bewonderen is.