De nachtmerrie van Maikel Kieftenbeld: ‘Man, dit doet zoveel pijn’

FC Emmen-middenvelder Maikel Kieftenbeld (32) heeft zichzelf net horen vertellen hoe hij ‘stap voor stap’ naar zijn comeback toe gaat werken, als een zuiver staaltje ironie zich prompt van hem meester maakt. ,,Nou ja, stap voor stap”, zegt hij, doelend op de gehavende knie waar hij in zijn bed nu al uren tegenaan kijkt. ,,Dat stappen gaat voorlopig even niet lukken.”



Lachen om je eigen ongeluk; het is misschien wel de remedie in een tijd dat de grond onder je voeten is weggeslagen. Want dat laatste gebeurde, afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd van FC Emmen tegen PSV, nota bene het allereerste officiële duel dat hij speelde namens de promovendus. Na een val van de jeugdige invaller Sávio van de Eindhovenaren, klapte de rechterknie van Kieftenbeld naar binnen. Gevolg, bleek al snel: gescheurde kruisband. Een diagnose die impliciet het einde van het seizoen betekent voor de middenvelder. ,,Eigenlijk wist ik al wel meteen dat het foute boel was”, vertelt hij. ,,Ik hoorde het kraken en barstte meteen van de pijn. Dan weet je wel hoe laat het is.”