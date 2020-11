‘De nieuwe Miedema’ is geen last voor Joëlle Smits

Door Daniël Dwarswaard



Ach, die vergelijking met Vivianne Miedema. Joëlle Smits is niet het type om daar nu heel moeilijk over te gaan doen. Een zware last? Ze draait het gewoon om. Dat haar naam nog wel eens in adem wordt genoemd met de all-time topscorer van de Oranjevrouwen streelt haar ergens ook wel. Bovendien: zo onlogisch is de vergelijking nu ook weer niet. Allebei verliefd op het zestienmetergebied. Allebei verslaafd aan doelpunten maken.



Wel met een volslagen andere status uiteraard. Niemand maakte meer goals dan Miedema in Oranje (70). Al een loopbaan lang scoort ze als een malle. En met haar 24 jaar heeft ze goed beschouwd nog een voetballeven voor zich. Smits, vier jaar jonger, werd al twee keer topscorer van de eredivisie (ze staat nu weer bovenaan), maar in het Nederlands elftal komt ze letterlijk pas net kijken met twee interlands.