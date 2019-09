De nieuwe status van Oranje: Grote sterren, kleine ego’s

Door Sjoerd Mossou en Maarten Wijffels



Het is al ver na middernacht in Tallinn. Toch is het bij de bus van Oranje nog één grote kakofonie van geluid. Dranghekken volstaan amper om de jeugd van Estland weg te houden bij de spelers die één voor één komen aanwandelen vanuit de mixed zone. Als Matthijs de Ligt zijn hoofd uit de schuifdeur steekt, barst een pandemonium los. ‘De Likt, De Likt, De Likt!’ Hetzelfde geschreeuw en enthousiasme bij Frenkie de Jong. En voor Virgil van Dijk wordt spontaan het liedje ingezet dat de fans van Liverpool ook altijd voor hem zingen.