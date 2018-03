De ontluisterende cijfers van de afgang van PSV in Tilburg

De verpletterende zege van Willem II gisteravond op PSV (5-0) heeft wat spanning teruggebracht in de strijd om de landstitel. Maar er is meer. Met behulp van statistiekenbureau Gracenote zetten we tien opmerkelijke feiten op een rij.

• De laatste keer dat PSV met zulke cijfers verloor in de eredivisie is meer dan een halve eeuw geleden. In november 1964 won Ajax thuis met 5-0 van de Eindhovenaren. Overigens werd Feyenoord (toen nog Feijenoord) dat seizoen kampioen. PSV werd vierde, en Ajax eindigde als dertiende(!).

• Het is lang geleden dat de koploper van de eredivisie tekende voor een nederlaag met vijf goals (of meer) verschil. In mei 1999 kreeg Feyenoord, dat al kampioen was, met 6-0 klop van Ajax.

• De laatste keer dat de koploper van de eredivisie zo werd afgedroogd door een ploeg uit het rechterrijtje was in september 1980. In speelronde 4 werd FC Twente in Kerkrade met 6-1 verslagen door Roda JC.

• Het was ook al weer een poosje geleden dat PSV überhaupt verloor van een club uit het rechterrijtje. In februari 2014 versloeg RKC Waalwijk thuis met 2-0 de provincigenoot.

• PSV kreeg gisteravond twee penalty's tegen en de teller voor dit seizoen staat op negen. Geen ploeg in de eredivisie veroorzaakte meer strafschoppen. Willem II kreeg er in totaal acht tegen.

• In mei 2003 kreeg PSV voor het laatst in een eredivisiewedstrijd twee goals uit een strafschop tegen. Dat was in de 3-1 nederlaag bij Feyenoord.

• De hattrick van Fran Sol tegen PSV is niet zo'n grote zeldzaamheid. Ruim een jaar geleden, op 22 januari 2017, deed Reza Ghoochannejhad namens Heerenveen dat ook tegen de Eindhovenaren.

• De hattrick van Fran Sol is wel een unicum voor Willem II. Nog nooit scoorde een speler van de Tilburgse club driemaal tegen een club uit de traditionele top-3.

• Fran Sol, de eerste Spanjaard met een hattrick in de eredivisie, had 31 minuten nodig voor dit huzarenstukje. De laatste keer dat iemand minder tijd nodig had voor drie goals tegen de Eindhovenaren was Mark Farrington namens Fortuna Sittard in april 1990. De Engelsman had toen slechts 19 minuten nodig.