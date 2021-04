De PSV-jaren van Arjen Robben: met ook een hotelkamer vol Playboy-foto's

Pascal Jansen: ‘Verwacht nu beter te zijn tegen Ajax’

23 april AZ-trainer Pascal Jansen wil dat zijn spelers in de wedstrijd van zondag tegen Ajax vooral focussen op wat zijzelf kunnen beïnvloeden. Ajax kan in dat duel in de Johan Cruijff Arena kampioen worden als het wint en als PSV zaterdagavond gelijkspeelt of verlies van FC Groningen. ,,Maar wij zijn bezig met onszelf. Wij willen tweede worden en zijn daarover in strijd met PSV. Die hebben zaterdagavond ook nog niet gewonnen van FC Groningen, want dat is een lastige tegenstander.”