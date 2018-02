De rijke historie tussen Koeman en Oranje

Door Wietse Dijkstra

1964

Ronald Koeman is net één jaar oud als vader Martin op 12 april 1964 zijn enige interland speelt. Als invaller speelt de verdediger van GVAV achttien minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Oostenrijk (1-0).

1976

Als jeugdig talent van het Groningse GRC staat Ronald Koeman al snel op de radar in Zeist. Als 13-jarige wordt hij al geselecteerd voor Oranje Onder-15.

1980

Met de zogenoemde UEFA-jeugd – tegenwoordig Oranje Onder-19 – gaat Ronald Koeman op 25 november 1980 onderuit in een oefeninterland tegen België (1-3). De latere specialist van elf meter mist een strafschop.

1983

Als 20-jarige speler van FC Groningen debuteert Ronald Koeman samen met zijn broer Erwin (dan 21 jaar) op 27 april 1983 voor Oranje tegen Zweden. Een succes wordt het niet in Utrecht: 0-3. Koeman is al Ajacied als hij op 7 september van dat jaar voor zijn tweede interland terugkeert in het Groninger Oosterpark. In het EK-kwalifcatieduel met IJsland staat Koeman met zijn eerste internationale goal aan de basis van de 3-0 zege.

Volledig scherm Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland, met rechtsboven Ronald Koeman. © ANP

1987

Ronald Koeman is in 33 van zijn 78 interlands aanvoerder. De eerste keer dat hij bij de Oranje de band draagt is op 28 oktober 1987. In Eindhoven wordt Cyprus met 8-0 verslagen. Het is de grootste overwinning die Koeman als international met het Nederlands elftal boekt.

1988

In een jaar waarin hij met PSV alles wint (landstitel, KNVB-beker, Europa Cup I) wat er te winnen valt, boekt Koeman ook zijn grootste succes met Oranje. Nederland wordt in West-Duitsland Europees kampioen. In de beladen halve finale tegen het gastland (1-2) zorgt Koeman vanaf elf meter voor de gelijkmaker (hoofdfoto).

Volledig scherm Ronald Koeman viert de Europese titel, geflankeerd door Ruud Gullit en Gerald Vanenburg. © Adbeeld Adbeeld

1990

Na het gewonnen EK zijn de verwachtingen voor het WK in Italië hooggespannen. Maar ondanks de aanwezigheid van gelouterde wereldsterren als Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Ronald Koeman gaat Oranje roemloos ten onder. West-Duitsland is de achtste finales te sterk. Koeman benut vlak voor tijd nog wel een strafschop, maar die treffer komt te laat.

1992

In de halve finale van het EK tegen Denemarken (2-2) moeten strafschoppen de beslissing nemen. Ronald Koeman benut de eerste. Maar omdat Marco van Basten de tweede mist – en de Denen geen enkele fout maken – zit titelprolongatie er niet in.

1993

Op weg naar het WK in de Verenigde Staten speelt Ronald Koeman een cruciale rol in de kwalificatiewedstrijd tegen Engeland (2-0). In de Kuip ontsnapt de Oranje-aanvoerder aan rood als hij de doorgebroken David Platt neerlegt. Tot woede van de Engelse bondscoach Graham Taylor ('Do I not like that!') zet Koeman Nederland niet veel later uit een vrije trap op voorsprong. Het WK is dan bijna binnen.

Volledig scherm Ronald Koeman (rugnummer 4, tweede van links) schiet op doel tegen Engeland.

1994

In Dallas speelt Ronald Koeman zijn 78ste en laatste interland. Na de verloren WK-kwartfinale tegen Brazilië houdt hij het op al 31-jarige leeftijd voor gezien. Het is het einde van een tijdperk, want ook Rijkaard, Wouters en de voor het WK al afgehaakte Gullit en Van Basten keren niet meer terug bij Oranje.

1998

In zijn laatste jaar als speler bij Feyenoord wordt Ronald Koeman door bondscoach Guus Hiddink al klaargestoomd voor zijn nieuwe carrière als trainer. Die begint in 1997 als assistent bij Oranje. Hiddink ziet Koeman dan al als mogelijke opvolger. Als Hiddink na het WK van 1998 naar Real Madrid vertrekt, gaat Koeman echter naar FC Barcelona, waar hij assistent wordt van Louis van Gaal.

Twintig jaar later klopt de KNVB alsnog bij hem aan.