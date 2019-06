De rolfluit, Gullit en Eagles: dat was Barry Hughes

Door Nik Kok



Het was Hughes ten voeten uit want Hughes was markant en had vaak de lachers op zijn hand in vooral de jaren tachtig. Hij was ook een tv-persoonlijheid ook met meerdere carnavalskrakers op zijn naam. Maar Hughes geldt ook als een van de de ontdekkers van het grote talent Ruud Gullit die als Amsterdammer niet voor Ajax maar zijn eerste profcontract op zestienjarige leeftijd bij Haarlem tekende.



Op voorspraak van diezelfde Hughes. Go Ahead uit Deventer heeft de bijvoeging ‘Eagles’ te danken aan de trainer die tussen 1970 en 1973 die club trainde (en waardoor het stadion nu nog steeds de Adelaarshorst heet). Die club was als één van de eerste clubs die de digitale condoleances overbracht aan Hughes die zondag na een ziekbed op 81-jarige leeftijd is overleden.