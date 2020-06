De scheidsrechter als popster: loopt het de spuigaten uit?

‘Seizoen­kaar­ten­ver­koop is geen wedstrijd­je tussen Feyenoord en Ajax’

12 juni Ook Remco Ravenhorst, voorzitter van de officiële supportersvereniging van Feyenoord FSV De Feijenoorder zag de teller voor de seizoenkaarten vandaag al richting de 17.500 lopen. De achterstand op Ajax, dat al over de 32.000 verkochte seizoenkaarten heen is, is volgens trainer Dick Advocaat opvallend.