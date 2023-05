De strijd om de topscorerstitel: Douvikas, Van Hooijdonk, Simons of toch Giménez?

FC Utrecht-spits Tasos Douvikas en zijn Heerenveen-collega Sydney van Hooijdonk staan met 16 treffers bovenaan. PSV’er Xavi Simons (15) hijgt het tweetal in de nek, maar hun voornaamste concurrent kon wel eens de spits van de aanstaande landskampioen zijn. Santiago Giménez is de man in vorm bij Feyenoord. De Mexicaan was in zijn laatste zeven eredivisieduels trefzeker (8 goals totaal) en staat inmiddels op 14 doelpunten.