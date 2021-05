De strijd om promotie-degradatie is pure rock-’n-roll: ofwel glorie, ofwel totale mislukking

Seuntjens hekelt ‘triest’ Helmond Sport: ‘Heel het jaar aanvallend voetbal en nu dit’

13 mei De Graafschap liep vanavond op ongelooflijke wijze directe promotie naar de eredivisie mis. Het thuisduel met Helmond Sport werd gestaakt door noodweer en omdat Go Ahead Eagles met 0-1 had gewonnen van Excelsior wisten de Superboeren dat er per se gewonnen moest worden van Helmond Sport. Dat lukte niet: 0-0.