De strijd onderin: wie ontsnapt aan play-offs en degradatie?

Misschien wel één van de gedoodverfde kandidaten om direct te degraderen, tenminste, dat was zo voor het begin van dit seizoen. Want de Limburgers lieten met name in de eerste seizoenshelft zien over een alleraardigst elftal te beschikken en wonnen onder meer verrassend in De Kuip (0-2). In de tweede seizoenshelft is de schwung er wel een beetje uit en vijf wedstrijden voor het einde is de degradatiestreep maar vier punten verwijderd. In de laatste acht wedstrijden kwam Fortuna Sittard tot slechts vier punten en in de laatste drie wedstrijden pakte de club een rode kaart. Fortuna krijgt nu twee haalbare kaarten: VVV- en NAC-thuis. De club heeft rechtstreekse handhaving helemaal in eigen hand.