De Stuurlui: ‘Wat een wereldje, die arbiters, iedereen naait elkaar of likt zich naar boven’

De potentiële droomweek van Ajax kende gisteravond een valse start, na de pijnlijke Europa League-uitschakeling tegen AS Roma. De 1-1 remise in Stadio Olimpico was na de 1-2 nederlaag van vorige week niet het benodigde resultaat om de halve finale te bereiken. ,,Over twee wedstrijden was dit gewoon volkomen onnodig, want Ajax was de betere ploeg’’, aldus Mossou. ,,Als we eerlijk zijn heeft Ajax echter gewoon te weinig gebracht. AS Roma was verschrikkelijk irritant en eigenlijk helemaal geen goede ploeg, maar Ajax heeft zelf gewoon te weinig gecreëerd. Ze hebben niet genoeg gebracht.’’