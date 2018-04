De titel van PSV door de lens van Pim Ras

Van Ginkel: We verdienen de titel, hebben geheerst

19:11 Aanvoerder Marco van Ginkel van PSV kon zich geen mooier scenario bedenken. ,,De titel pakken in zo'n wedstrijd is top. Iedereen wilde weten of wij echt beter zijn dan Ajax. Nou, dat kan je na vandaag wel zeggen toch'', zei de middenvelder met een brede grijns tegen FOX Sports.