De tuchtcommissie haast overbodig dankzij de VAR

De tuchtcommissie van de KNVB komt in actie als een speler of club niet akkoord is met een door de aanklager betaald voetbal voorgestelde straf. Een van de weinige keren dat dat in de Eredivisie gebeurde was eind oktober. Adil Auassar van Sparta kreeg in de wedstrijd tegen Heracles Almelo rood voor natrappen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf de kaart op advies van de VAR. De aanklager deed een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De tuchtcommissie handhaafde die straf uiteindelijk.

Jan Henk van der Velden, secretaris van de tuchtcommissie, zegt over het aantal afnemende zaken: ,,Het verschil is dat er nu meer beoordelingen hebben plaatsgevonden, onder meer door de VAR met videobeelden. Clubs en spelers denken dan kennelijk: dit is al zo uitgekauwd, ook in de media. We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat het een terechte rode kaart is. Er zijn nu meer zeven waardoor er minder doorsijpelt richting ons. Al kan het ook nog steeds zo zijn dat op specifieke onderdelen mensen het toch graag aan ons voorleggen omdat er twijfel over is."