De verbale strijd van Ryan Babel: ‘Jammer dat je in de voetballerij niet gewoon eerlijk mag zijn’

Podcast | ‘Donyell Malen moet zaterdag wel wat laten zien’

De eerste persconferentie van Louis van Gaal bood gelijk duidelijkheid. De bondscoach draaide er niet omheen. Donyell Malen is er klaar voor om rechtsbuiten te spelen. Jasper Cillessen is derde doelman. Over de duidelijkheid van Van Gaal praat presentator Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels in de nieuwe AD Voetbalpodcast.

10 november