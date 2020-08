De verdedigende muur staat, nu nog creativiteit bij Feyenoord

Maar zo effectief als Berghuis doorgaans is, zo’n vervanger is niet voorhanden in de Kuip. Advocaat zag zijn ploeg er tegen Bielefeld ­fysiek stevig inkleunen, de definitieve organisatie was steeds op orde en de meeste kansen waren ook voor de Rotterdammers. Alleen ontbrak het de ploeg duidelijk aan dat extra beetje creativiteit om de naar Bundesliga gepromoveerde Duitsers op de knieën te krijgen. Narsingh was er in de slotfase nog tweemaal het dichtst bij. ,,En die afgekeurde goal van Bryan Linssen was volgens mij helemaal geen buitenspel’’, vulde Advocaat aan.



Linssen scoorde in de oefencampagne nog niet, maar de trainer is tevreden over de buitenspeler. Maar waar Feyenoord snakt naar de creativiteit van Berghuis, zal Linssen juist aftellen tot Ridgeciano Haps terugkeert in de basis. De linksback, die door een positieve coronatest nog even aan de kant moest blijven, hield het gisteren net als Berghuis bij een pittige trainingssessie. Normaal gesproken komt ook hij vrijdag tegen HSV een deel van de wedstrijd in actie.