De verjaardag van… Anouk Hoogendijk: ‘Ik vind het goed dat ze hier in Nederland die knoop hebben doorgehakt’

Van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Dankjewel! Ik ben met drie voetbalvriendinnen wezen wandelen. We zijn naar een parkje gewandeld waar je goed uit elkaar kon zitten. En toen hebben we het daar gezellig gevierd. We zien elkaar in deze tijd ook een stuk minder. Dus we dachten dat dit wel makkelijk was. Het is ook mooi weer dus dat maakt het ook een stuk eenvoudiger. Vanavond ga ik, met mijn broer erbij, bij mijn ouders eten. Ik voel me eigenlijk meer jarig dan dat ik me in jaren heb gevoeld. Iedereen neemt echt de tijd om wat leuks te sturen en via de post zijn al allerlei dingen gekomen. Dus ik vermaak me wel! Enige wat beetje gek is dat niemand je zoent of een knuffel geeft. Maar dat vond ik met het nieuws van de zwangerschap eigenlijk lastiger dan vandaag.”

Over die zwangerschap gesproken, ook van harte daarmee! Al met al dus wel een leuke week voor jou?

,,Ja, dankjewel! Een erg drukke week met berichtjes van iedereen. Morgen ben ik zestien weken zwanger. Ik voelde me de laatste weken wat minder door de zwangerschap, maar gelukkig voel ik me nu weer meer dan prima. Maar wel leuk dat mensen het nog niet wisten. Ze hadden het ook niet door, omdat ze het niet aan me zagen of merkten. We hebben er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb nu ook de tijd om me er goed op voor te bereiden. Het is wel gek aan deze tijd dat je in je eentje naar de echo gaat. Maar mijn vriend kijkt dan via Facetime vanuit de auto mee. Het is wel minder leuk dan dat je daar samen naar het hartje zou luisteren. Maar aan de andere kant, wij weten ook niet beter. Het is voor ons de eerste keer. Als het gewoon allemaal goed gaat zijn wij gelukkig. De enige consequentie is dat we nog niet weten of dat het een jongen of een meisje wordt. Alle pretecho’s zijn dicht namelijk. Dat horen we dus later pas.”

Hoe kom je nu de dagen door, zo zonder sport?

,,Het is allemaal even anders. Ik verheugde me heel erg op de zomer. Ik zou veel rondom het EK van de mannen gaan doen. Ik zou twee keer naar Japan gaan. En er stond een trip naar Indonesië gepland voor een cursus met de KNVB. Al met al had ik er erg veel zin in. Nog even één hele drukke en leuke zomer. Maar, ik merk ook wel dat ik mezelf toe laat om echt even tot rust te komen. Normaal ben ik altijd met duizend en één dingen tegelijk bezig. Nu hoeft dat allemaal niet. Mensen verwachten minder van je en ik verwacht minder van mezelf. Daardoor kom je ook een beetje tot rust. Maar ik hou wel een bepaald ritme aan. Ik sta op tijd op en probeer in de avond altijd een lijstje te maken voor de volgende dag. Dat het niet elke dag maar niets doen is. Werk gerelateerde dingen, dingetjes in huis. En ik sport nog wel een paar keer in de week. Dus ik probeer wel een soort van ritme te houden. Even niks om handen hebben is wel leuk, maar op een gegeven moment wil je wel weer dingen doen.”

De eredivisie is definitief gestopt, andere competities willen heel graag het seizoen afmaken. Wat vind jij verstandig?

,,Ik vind dat zo lastig. Het lijkt wel een film waar we inzitten. Normaal vind ik voetbal heel belangrijk, maar op dit moment is het gewoon een bijzaak. Mensen hebben familie op de intensive care liggen en kunnen niet eens afscheid nemen. Ik denk dat het eerst zaak is om iedereen gezond te krijgen of te houden. En dat we weer een normaal leven hebben. Ik weet zelf ook wel uit ervaring dat als je een zomer- of winterstop had gehad dat het echt wel even duurt voordat je die vorm weer hebt. Het enige wat ze nu mogen doen na al die tijd is met drie personen tegelijk trainen. Dus het gaat wel even duren voordat je dan weer helemaal fit bent. Ik vind het goed dat ze hier in Nederland die knoop hebben doorgehakt, want je kan beter zekerheid hebben. Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer ‘normaal’ starten. Ik denk ook dat dit voor het vrouwenvoetbal niet veel gevolgen zal hebben. Het Nederlands elftal is ongekend populair. Ik denk wel dat het gevolgen zal hebben voor de economie. Het is de vraag of dat sponsoren aan zullen blijven, maar de populariteit van het vrouwenvoetbal zal niet lijden onder deze crisis.”

En als je kijkt naar jouw eigen carrière, wat is dan het moment wat jou voor altijd zal bij blijven?

,,Ja dat zijn er meerdere. Maar de keuze is dan toch EK 2009, dat we de halve finale haalden. We wonnen de kwartfinale met penalty’s. Ik mocht de winnende nemen. Maar het is niet daarom mijn favoriete moment. Maar meer dát we die halve finale haalden. Daardoor kregen we de A-status. Die wedstrijd was live op tv. Dat was een beetje het eerste moment dat het vrouwenvoetbal in Nederland op de kaart werd gezet. In 2017 hebben ze dat natuurlijk dik overtroffen, maar tot die tijd was 2009 hét moment voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dat was zo bijzonder. Ik weet elk moment rondom dat toernooi nog. Dus dat zal mij wel altijd bijblijven.”