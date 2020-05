De verjaardag van... Fons Groenendijk: ‘Ik sta er blijkbaar goed op’

Een paar maanden geleden stapte je op bij ADO Den Haag. Je kon er niet meer uithalen, gaf je toen aan. Hoe kijk je nu terug op je periode daar?

,,Uiteindelijk heb ik een prachtige tijd gehad. In 2,5 jaar tijd hebben we met ADO vaker gewonnen dan verloren. Dat is vrij uniek in Den Haag. En ook over de eindklasseringen kan ik, denk ik, tevreden zijn. Tot afgelopen seizoen dan; dat was een teleurstelling voor me. Toch ben ik ADO de laatste maanden blijven volgen, want ik ben geen trainer die zo’n periode meteen maar naast zich neerlegt. Maar nu is het klaar. Voor mij staat er nu definitief een streep onder ADO. Ik kijk uit naar de toekomst.”