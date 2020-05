De verjaardag van… Gert Kruys: ‘Waarom speel je die bekerfinale niet voordat het seizoen begint?’

U was als ‘tussenpaus’ actief bij IJsselmeervogels maar gaat volgend seizoen aan de slag bij DHSC. Bent u al voorbereidingen aan het treffen of valt er helemaal niets te doen op dat gebied?

,,Wesley Sneijder was hier van de week nog. We zijn voortdurend aan het nadenken en in afwachting van wanneer we überhaupt weer kunnen beginnen. Maar achter de schermen zijn we bezig met allerlei scenario’s. Ik ga er vanuit dat óók de amateurs in september weer mogen voetballen. Net zoals in de eredivisie. Dus het is nu afwachten van wanneer we weer gericht kunnen trainen. We willen toch straks in juli, als dat weer kan, met de voorbereiding beginnen. Misschien dan wel in eerste instantie in groepjes. Er is veel contact met Wesley en de voorzitter van DHSC. Ook met de broer van Wesley, Jeffrey Sneijder, en de aanvoerder, Rodney Sneijder, spreek ik regelmatig. Dus ik ben zeker al wel met DHSC bezig. Maar ook met IJsselmeervogels heb ik zeker nog contact. Ik zit nog in de groepsapp met de jongens. Geweldige club en een geweldige groep. Als er iemand jarig is, en zoals vandaag ik, krijg ik ook uit die groep veel felicitaties. Ik blijf het jammer vinden dat we het daar niet af hebben kunnen maken.”