De verjaardag van… Pele van Anholt: ‘Mijn verjaardag haal ik later nog wel in met mijn vrienden’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Pele van Anholt (29), voormalig speler van sc Heerenveen en LA Galaxy en nu voor het tweede seizoen actief bij NAC Breda.

Van harte gefeliciteerd. Hoe vier je je verjaardag?

,,Ja bedankt! Het is natuurlijk wel anders. Ik heb vanochtend nog wel even gesport. Straks ga ik samen met mijn vrouw een wandeling doen. En vanavond een lekker hapje eten thuis met een drankje er bij. Voor de rest kan je jammer genoeg niet heel veel doen omdat alles dicht is natuurlijk. Veel van mijn vrienden wonen nog in het noorden en in woon zelf in Amsterdam. Daar komt bij dat zij ook gewoon moeten werken, dus dat halen we een andere keer wel in. Misschien in kleine groepjes maar dat komt wel goed.”

Hoe kom je de tijd door, zo zonder sport?

,,Ja, zonder voetbal is het wel heel anders. We sporten natuurlijk wel een beetje maar toch op een andere manier. Wij hebben van NAC een schema meegekregen. Vandaag stond dan toevallig hardlopen in het bos op het programma. Daar kunnen we niet onderuit komen. Als sporter is het sowieso raar als je een lange tijd thuis zit. Ik kan ook moeilijk heel de dag stil zitten, vooral met dit mooie weer ook. Dus het is niet erg om even naar buiten te gaan om je energie kwijt te raken. Voor de rest heb ik er een job bij gekregen. Sinds de coronacrisis kook ik veel voor mijn vrouw. Ik begin het bijna leuk te vinden. Voor de rest lees ik graag een boek op het balkon. Dat vind ik lekker rustgevend, dus voorlopig gaat het mij nog goed af. Ik verveel me nog niet echt, dat verbaast me eigenlijk wel een beetje.”

Wat mis je het meeste aan voetbal?

,,Sowieso die spanning naar een wedstrijd toe. In een week bouw je de spanning altijd lekker op. En in het weekend kan je dan altijd lekker voetballen. Dan gaat het ergens om. Dat mis je wel. De dagen zijn nu allemaal hetzelfde. En die gekke humor in de kleedkamer. Gewoon met z’n allen zijn, dat mis ik ook. Met vrienden dingen doen, dat kan gewoon allemaal niet.”

Volledig scherm Pele van Anholt in zijn tijd als Heerenveen-speler. Hier zet hij een block voor Viktor Fischer van Ajax. © Pim Ras Fotografie

Dit seizoen is klaar. Wat vind jij, moet er ploegen degraderen/promoveren en moet er een kampioen aangewezen worden?

,,Ik zou niet graag in de schoenen van de KNVB willen staan. Want het maakt niet uit wat je kiest, er zullen altijd ploegen zijn die het er niet mee eens zijn. Dus het is een lastige kwestie. Maar normaal gesproken lijkt mij dat de stand zo blijft hoe dat het nu is. Dus ook met twee clubs die promoveren en twee clubs die degraderen. En dus Ajax dan als kampioen in de eredivisie en AZ voorronde Champions League. Hoe raar dat ook is.”