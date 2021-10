De verwachte opstellingen van Ajax en PSV

VIDEO Ten Hag en Ajax zijn pak slaag tegen PSV niet vergeten: ‘Het is pay­back-ti­me’

22 oktober Ajax treft concurrent PSV zondag alweer voor de vijfde keer in 2021. De twee eredivisieduels eindigden na een achterstand van de koploper onbeslist. In de kwartfinale van de KNVB-beker was Ajax de rivaal de baas, maar in de laatste onderlinge kraker, in de strijd om de Johan Cruijff-schaal, kreeg de kampioen een pak slaag die trainer Erik ten Hag en spelers niet zijn vergeten.