De verwachte opstellingen voor het kampioensduel van Ajax en alle andere duels in de eredivisie

Ajax - Heerenveen

Bijzonderheden Ajax: Brian Brobbey viel uit tegen AZ, maar liep daarbij geen zware blessure op. Bij winst op Heerenveen verzekert Ajax zich van de 36ste landstitel in de clubgeschiedenis.

Bijzonderheden Heerenveen: Amin Sarr is de speler die Ajax in de gaten moet houden. de 21-jarige Zweed maakte in de laatste drie uitwedstrijden liefst vier treffers, waarvan twee afgelopen zondag tegen Vitesse. Ten opzichte van dat duel gaat trainer ole Tobiasen zijn basisformatie waarschijnlijk niet wijzigen.

PSV - NEC

Bijzonderheden PSV: De kans op de titel is klein. PSV probeert de laatste twee duels van het seizoen te winnen om in elk geval afgetekend tweede te blijven. Door de vele personele problemen is er wellicht een basisplek voor Jenson Seelt (18).

Bijzonderheden NEC: Édgar Barreto keert mogelijk terug in de wedstrijdselectie. De 37-jarige middenvelder is zo goed als hersteld van een knieblessure. Wel maakte hij bekend na dit seizoen te stoppen met voetballen, nadat hij zijn onvrede had geuit over het gebrek aan communicatie vanuit de club over zijn aflopende contract.

RKC - Heracles



Bijzonderheden RKC: Vorig seizoen deed de club op de voorlaatste speeldag goede zaken in de strijd om lijfsbehoud. Toen tegen FC Twente, nu komt Heracles op bezoek en hebben de Waalwijkers de punten even hard nodig om boven de degradatiestreep te blijven.

Bijzonderheden Heracles: Eén punt is voldoende om de degradatiestrijd definitief te ontlopen. dankzij een beter doelsaldo is de club uit Almelo dan met 35 punten niet meer te achterhalen door de onderste drie ploegen. Trainer Frank Wormuth mist vanavond wederom keeper Janis Blaswich.

Cambuur - Willem II

Bijzonderheden Cambuur: De Friezen moeten het tegen Willem II doen zonder de geschorste Mees Hoedemakers, terwijl Mitchell Paulissen juist weer terugkeert van een schorsing. Cambuur kan voor het eerst 50 keer scoren in een seizoen.

Bijzonderheden Willem II: Freek Heerkens speelde afgelopen weekend zijn 200ste wedstrijd voor de club en kan in Leeuwarden zijn 150ste duel in de eredivisie spelen. dit seizoen pakten de Tilburgers 27 punten in de 17 duels waarin de verdediger in actie kwam, tegenover slechts 2 in de 15 wedstrijden waarin hij ontbrak.

FC Twente - FC Groningen

Bijzonderheden FC Twente: Michal Sadílek is hersteld van zijn ziekte. Virgil Misidjan, een goede vriend van de maandag overleden voormalig Twente-speler Jody Lukoki, maakt wel deel uit van de selectie. FC Twente kan de vierde plaats veiligstellen als de ploeg wint en AZ punten verspeelt bij FC Utrecht.

Bijzonderheden FC Groningen: Na vijf nederlagen op rij dreigt het seizoen in mineur te eindigen. Trainer Danny Buijs lijkt zoekende, getuige de vele wisselingen die hij de afgelopen wedstrijden al in de rust doorvoerde. Vanavond moet hij het doen zonder de geschorste topscorer Jørgen Strand Larsen.

Go Ahead Eagles - Feyenoord

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Kees van Wonderen heeft Joris Kramer, Cuco Martina, Evert Linthorst en Frank Ross er niet bij. na drie weken van afwezigheid keert Giannis Botos wel terug in de selectie. de huurling van AEK Athene is hersteld van een kuitblessure.

Bijzonderheden Feyenoord: Het lijkt de wedstrijd van de reservespelers te worden. Trainer Arne Slot wil spelers rust geven en zondag tegen FC Twente nog eenmaal voluit gaan voordat de Conference League-finale tegen AS Roma op het programma staat (25 mei). Hoeveel spelers vanavond aan de kant blijven, is onduidelijk en zal pas in Deventer blijken.

Fortuna Sittard - Vitesse

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Trainer Sjors Ultee mist zijn beste drie voetballers: Mats Seuntjens, Zian Flemming en Deroy Duarte zijn geschorst. Ivo Pinto is er vanwege privé-omstandigheden niet bij tegen de Arnhemmers, die de laatste weken een uitgebluste indruk maken.

Bijzonderheden Vitesse: Coach Thomas Letsch wil met ‘een goed gevoel’ de play-offs in. Vitesse moet daarom agressie en wilskracht tonen in Sittard. Riechedly Bazoer is terug na een schorsing en start ‘vanzelfsprekend’ in de basis. ,,Hij brengt creativiteit”, stelt Letsch.

FC Utrecht - AZ

Bijzonderheden FC Utrecht: Eric Oelschlägel maakt het seizoen af als eerste doelman. Fabian de Keijzer raakte zaterdag tijdens het 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle bij een uittrap geblesseerd en moet de rest van het seizoen missen.

Bijzonderheden AZ: De Alkmaarders hebben de jacht op plek 4 nog altijd niet opgegeven. Jordy Clasie is geschorst. Zijn plaats op het middenveld wordt ingenomen door Tijjani Reijnders. Hakon Evjen mag na zijn goal tegen Ajax hopen op een volgende basisplaats. Het was afgelopen zondag voor de jonge Noor pas zijn derde eredivisiedoelpunt.

Sparta - PEC Zwolle

Bijzonderheden Sparta: Trainer Maurice Steijn kiest voor dezelfde ploeg die knap met 1-2 won bij FC Groningen. Opnieuw staan de aanvallend ingestelde middenvelders Younes Namli en Sven Mijnans dus allebei aan de aftrap. Een bewijs van de aanvallende intenties van de Rotterdammers.

Bijzonderheden PEC Zwolle: Voor de hekkensluiter wordt het op Het Kasteel alles of niets. Bij verlies zijn de Zwollenaren gedegradeerd, bij een gelijkspel zijn ze afhankelijk van het resultaat van Willem II. Oussama Darfalou is nog steeds geblesseerd, Rico Strieder is toegevoegd aan de ziekenboeg.

