De vloek van Sparta is nog altijd niet ten einde

Door Tim Niemantsverdriet



Precies 11 jaar geleden, op 21 januari 2007, had Sparta voor het laatst een officiële wedstrijd gewonnen van Excelsior. Sindsdien was dat 'clubje' uit Kralingen, dat lang niet serieus werd genomen in Spangen, uitgegroeid tot de grootste plaaggeest van de Kasteelclub, als het kleine buurtjongetje dat je op straat plots telkens door de benen speelt. Met het beslissende nacompetitieduel op 16 mei 2010 als grootste wond, nog altijd niet helemaal genezen.



Vandaag, met al die symboliek, moest de ommekeer komen, moest er afgerekend worden met de Kralingse vloek. Dat gevoel werd versterkt toen Sparta binnen drie minuten op voorsprong kwam, nadat doelman Theo Zwarthoed onder een corner door dook en de bal via linksback Milan Massop in eigen doel gleed. Maar Excelsior laat zich niet zo gemakkelijk naar de slachtbank leiden. Sowieso niet in de eredivisie, waar het ondanks dat kleine budget al jaren leuk meedoet.



En dus al helemaal niet tegen Sparta. Binnen twee minuten stond het alweer gelijk, nadat Ali Messaoud uit de rebound binnentikte na een fraaie vrije trap van Hicham Faik. Vervolgens ontspon zich een ware derby, waar verzorgd voetbal het meestal af moest leggen tegen passie, strijd, irritaties en vreemde overtredingen.



Spannend was het wel. Vlak voor rust was het opnieuw Sparta dat op voorsprong kwam uit een penalty van Loris Brogno, nadat Massop een overtreding had gemaakt. Maar opnieuw kwam Excelsior snel terug, en opnieuw via Ali Messaoud. De aanvallende middenvelder die deze zomer vol trots was gepresenteerd, maar eigenlijk nog geen moment had overtuigd.



Vanaf vandaag is hij opeens de held van Kralingen. Helemaal omdat Excelsior in de slotfase uiteindelijk nog de zege greep op Het Kasteel. Een onverdiende, dat wel. Zeker in de tweede helft was het Sparta dat het spel maakte, de beste kansen kreeg. Deroy Duarte schoot een minuut of tien voor tijd op een meter van het doel recht op doelman Zwarthoed, waarna Frederik Holst voorlangs schoot.



En toen kreeg Excelsior, dat er nauwelijks nog uit was gekomen na rust, een vrije trap op het randje van het zestienmetergebied. Met een heerlijk geplaatst schot werkte invaller Anouar Hadouir de bal tegen de touwen, om vervolgens feest te gaan vieren voor het uitvak. Weer een zege voor Excelsior in de derby. De vloek is nog altijd niet ten einde.