De voorbereiding van Ajax: actie op de transfermarkt, in de ziekenboeg én het elftal

De volgende aankoop is onderweg, de ziekenboeg stroomt leeg en coach Alfred Schreuder is in het verloren oefenduel met Red Bull Salzburg (3-2) in Oostenrijk weer flink wijzer geworden over zijn ideale elftal. Bij de kampioen is op deze drie fronten volop beweging.