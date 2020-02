De voorpret voor Super Sunday is overal voelbaar

Door Maarten Wijffels



Bij de RKSV Nuenen kijken ze al reikhalzend uit naar morgen. Een wervende tweet ging gisteren de deur uit bij de Brabantse amateurclub. ‘Zondag, SUPERSUNDAY, met Vrouwen 1 thuis en op groot scherm PSV-Feyenoord en later Ajax- AZ. Tot zondag!’



Het is de voorpret die overal in Nederland wel een beetje te voelen is. Want van speelronde 25 in de eredivisie mag vuurwerk worden verwacht. De nummers 1 tot en met 4 in de stand tegen elkaar. Twee krakers met elk zijn eigen hoop, verwachtingen, sterktes, zwaktes, twijfels en problematiek. Er is niemand die op voorhand kan denken: wij klaren dit klusje wel.