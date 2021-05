De voors en tegens van een Robben-rentree in Oranje: bonus of ballast?

Wordt Destan Bajselmani de (tijdelijke) opvolger van Sai van Wermesker­ken? Of toch Rav van den Berg?

9 mei De 22-jarige Destan Bajselmani, die zondag tegen ADO Den Haag (1-0 verlies) voor het eerst in zes maanden in de basis staat, is alweer de derde rechtsback die PEC-trainer Bert Konterman in korte tijd opstelt. Is hij dan de ideale stand-in voor de lang geblesseerde Sai van Wermeskerken?