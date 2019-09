‘De Vrij heeft zelfs zijn eigen toernooi bij vv Spirit’

Door Daniël Dwarswaard

,,Vanaf de zogenoemde ‘ukken’ speelden Stefan en ik in hetzelfde team. Op zijn tiende ging hij al naar Feyenoord. Het grappige is: we zijn toen samen naar de talentendagen gegaan. We mochten allebei komen, maar ik was er eigenlijk een beetje te schuchter voor. Ik dacht: ik heb komend jaar een leuk team met mijn vriendjes bij Spirit en ik vind het wel mooi zo. Nu denk ik wel eens: wat als? Maar ik vind het prachtig dat Stefan het zo ver heeft geschopt.’’

,,Stefan was heel vroeger middenvelder, zo gaat dat natuurlijk wel vaker. De besten spelen op bepalende posities. Het grappige is: je ziet hem nu nog steeds dreigen met een lange bal en dan de boel uitkappen, dat deed hij als klein mannetje ook al. Stefan is nog altijd een echte Spirit-man. Zijn vader Jan speelde jarenlang in het eerste elftal en was ook trainer, Mister Spirit.’’

,,Als het even kan is Stefan op het complex in Ouderkerk te vinden. Toen hij nog bij Feyenoord speelde was dat uiteraard wat makkelijker en stond hij rustig aan de zijlijn naar het eerste te kijken. Stefan is een heel rustige jongen, dat was hij als klein mannetje ook al. Geen branie, maar gewoon lekker voetballen.’’

,,Zijn binding met onze club is er nog altijd. Hij heeft zelfs een eigen jeugdtoernooi dat zijn naam draagt. Is toch mooi dat je dat als amateurclub kunt zeggen? Welkom op het Stefan de Vrij-jeugdtoernooi. Hij is er dan zelf ook altijd. Prachtig, ja natuurlijk ben ik er trots op dat ik vroeger met hem heb gevoetbald.’’