De vulkaan Feyenoord rookt

In zijn column brandt Willem van Hanegem vandaag Sjaak Troost af. Willem is niet de enige die Troost een non-valeur vindt. Troost spreekt niet eens Engels, best onhandig als je bij een Nederlandse topclub werkt. Dat hij die taal niet machtig is, las ik vorige week in een stuk in een krant die niet alle Feyenoord-supporters zal bereiken, NRC Handelsblad. Het artikel gaat over Toon van Bodegom, de president-commissaris van Feyenoord. Iedereen die van de volksclub houdt, moet kennisnemen van de onderzoeksjournalistiek van Hugo Logtenberg en Steven Verseput.