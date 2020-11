De weg naar de ‘Final Four’ voor Oranje: zelf winnen en Italië niet

In de huidige stand staat Nederland tweede met een punt minder dan koploper Italië. Als Nederland morgenavond wint, komt het op elf punten in de poule. Mocht Italië punten laten liggen in Sarajevo, dan passeren de mannen van Frank de Boer de Italianen op de ranglijst en plaatst Nederland zich voor de Final Four.



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar Italië speelde in september thuis 1-1 tegen Miralem Pjanic en co. Vorig jaar won Italië wel met 0-3 in Bosnië. Die wedstrijd werd gespeeld voor de kwalificatie van het EK van komende zomer. Nederland kwam zelf niet tot scoren in Sarajevo en speelde 0-0.