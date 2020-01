De Wit blinkt uit namens AZ, aanvallers Dessers en Piroe stellen teleur

Door Nik Kok



ADO-keeper Koopmans leverde een matige wedstrijd tegen FC Utrecht. Hij kreeg een 4, terwijl de aanvallers Cyriel Dessers van Heracles en Joël Piroe van Sparta hun vizier niet op scherp hadden en ook een 4 kregen.

FC Utrecht – ADO Den Haag 4-0

FC Utrecht: Zoet 6,5; Klaiber 7,5, Van der Maarel 6, Hoogma 6,5, Guwara 5,5; Gustafson 6, Emanuelson 6,5 (86. St Jago -), Van de Streek 6; Kerk 7 (75. Cerny -), Abass 5, Peterson 7 (68. Bahebeck -).



ADO Den Haag: Koopmans 4; Malone 6, Stubbs 5, Pinas 5,5, De Bock 4,5; Summerville 5 (46. Falkenburg 5,5), Bakker 5,5 (68. Van Buren -), Thomas 5 (88. Meijers -), Baluta 6; Goossens 5, Immers 5,5.



Scheidsrechter Nijhuis: 6,5



Man of the match: Nog nooit scoorde Sean Klaiber twee keer in één wedstrijd maar afgelopen vrijdag was het zover. De rechtsback uit Nieuwegein bracht ermee zijn doelpuntentotaal op drie. Dat zijn nu al meer goals dan hij ooit in één seizoen scoorde.

SC Heerenveen – AZ 1-2

Heerenveen: Hahn 7, Van Rhijn 5, Dresevic 6, Botman 5, Floranus 6, Faik 6 (70. Bruijn -), Kongolo 6,5 (83. Halilovic -), Veerman 6, Van Bergen 5,5, Odgaard 5 (63. Espejord -), Ejuke 7.



AZ: Bizot 6, Svensson 6,5, Vlaar 6, Wuytens 6, Ouwejan 6,5, Midtsjø 6,5 (90. Clasie -), Koopmeiners 7, De Wit 8, Stengs 6,5, Boadu 6,5, Idrissi 6 (86. Leeuwin -).



Scheidsrechter Blom: 7



Man of the match: Dani de Wit kreeg van trainer Arne Slot in de winterstop mee dat hij meer moest scoren. Tegen Heerenveen voldeed hij aan die opdracht. Het was voor De Wit zijn derde goal van het seizoen.

Heracles Almelo – Feyenoord 2-3

Heracles: Blaswich 6,5; Breukers 6, Rossmann 7, Knoester 4,5, Hardeveld 6; Merkel 6 (76. Osman -), Mauro Junior 6, Kiomourtzoglou 6,5; Van der Water 6, Dessers 4 (61. Szöke -), Cijntje 6 (79. Konings -).



Feyenoord: Bijlow 7; Geertruida 6, Botteghin 6,5, Senesi 6, Malacia 6,5; Toornstra 7, Fer 6, Kökçü 6 (83. Karsdorp -); Berghuis 6,5, Jørgensen 5 (77. Narsingh -), Sinisterra 6 (73. Larsson -).



Scheidsrechter Makkelie: 7



Man of the match: Jens Toornstra is één van die Feyenoord-spelers die is opgebloeid onder trainer Dick Advocaat. Hij scoorde gisteren de belangrijke gelijkmaker na rust.

RKC Waalwijk – VVV-Venlo 1-2

RKC: Vaessen 6; Sporkslede 6, Mulder 6, Velkov 5, Bakari 5,5; Reijnders 6, Leemans 6 (86. Maatsen -), Van der Venne 5,5; Sow 6,5, Bilate 5 (72. Vente -), Hansson 6.



VVV: Kirschbaum 6,5; Pachonik 6, Röseler 6, Kum 6,5, R. Janssen 5; S. Janssen 5,5 (87. Van Dijck -), Cattermole 6 (57. Post 6), Van Ooyen 6 (67. Yeboah -); Opoku 6,5, Darfalou 6,5, Sinclair 6.



Scheidsrechter Van de Graaf: 6,5



Man of the match: Oussama Darfalou deed zaterdagavond precies waarvoor hij is gehuurd van Vitesse. De Algerijn maakte de winnende treffer en bezorgde VVV op die manier een belangrijke overwinning in de degradatiestrijd. Het was zijn eerste eredivisiegoal sinds 12 mei.

Sparta Rotterdam – Fortuna Sittard 1-1

Sparta: Harush 6; Abels 5, Vriends 6.5, Mattheij 7, Pinto 6; Harroui 5, Auassar 5, Rigo 6 (63. El Kachati )), Rayhi 5 (79. D. Duarte); Joosten 5;5, Piroe 4



Fortuna: Koselev 6; Angha 6, Dammers 7, Ninaj 6, Cox 6; Passlack 6, Tekie 5;5, Smeets 6, Ciss 5 (82. Carbonell ); Damascan 6 (79. Sambou), Diemers 6,5.



Scheidsrechter Higler: 6



Man of the match: Jurgen Mattheij zorgde voor een broodnodig punt van zijn team tegen Fortuna Sittard door de gelijkmaker binnen te koppen. Het was voor de verdediger alweer zijn zevende kopdoelpunt.

Vitesse – FC Emmen 1-1

Vitesse: Pasveer 6,5; Lelieveld 5,5, Doekhi 5, Obispo 5, Clark 4,5; Bero 6, Bazoer 5, Foor 6; Tannane 5, Matavz 5, Linssen 6.



FC Emmen: Telgenkamp 6,5; Bijl 5, Heylen 6, Araujo 6, Burnet 6; Hiariej 5,5 (46. Ben Moussa 6), Chacón 6; Laursen 5 (36. Arias 7), Peña 5, Kolar 5,5 (74. De Vos 6); De Leeuw 7.



Scheidsrechter Nagtegaal: 6



Man of the match: Aanvoerder Michael de Leeuw scoorde een belangrijke goal vandaag tegen Vitesse. Net als zijn ploeggenoten speelden hij een aardige tweede helft na een dramatische eerste.

FC Groningen – Ajax 2-1

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 7, Te Wierik 6,5, Van Hintum 7, Warmerdam 7; Matusiwa 7, Van Kaam 6,5; Asoro 6,5, Lundqvist 6,5 (69. Memisevic), Schreck 7 (86. Hrustic -); Sierhuis 7 (79. El Messaoudi -).



Ajax: Varela 5,5; Dest 5,5, Veltman 5, Martínez 5 (86. Huntelaar -), Tagliafico 5; Van de Beek 6, Gravenberch 5 (59. Eiting 5); Babel 4,5, De Jong 5 (59. Traoré 6), Promes 5; Tadic 5.



Scheidsrechter Manschot: 6



Man of the match: Zelfs met een gebroken hand was voormalig Ajax-speler Deyovaisio Zeefuik niet te stuiten aan de rechterkant van FC Groningen. Hij won bijna al zijn duels.

Willem II – PEC Zwolle 0-0

PEC Zwolle: Zetterer 6; Hamer 7,5, Lam 5,5, Kersten 6, Nakayama 7, Paal 6; Clement 6,5, Strieder 7 (72. Van Polen -), Saymak 5,5; Thy 5 (79. Johnsen -), Van Duinen 5,5 (90. Van Crooij -).



Willem II: Wellenreuther 7; Heerkens 6, Holmen 7,5, Peters 6,5, Nelom 7,5 (46. Dankerlui -); Saddiki 7 (74. Vrousai -), Ndayishimiye 5,5, Llonch 7,5; Nunnely 6, Pavlidis 5 (74. Gladon -), Kohlert 6.



Scheidsrechter Blank: 5



Man of the match: Gustavo Hamer is de onvermoeibare middenvelder die kansen voorkwam bij de tegenstander en ze creëerde voor PEC. In de rol van wingback voorspelt trainer Stegeman hem een grote toekomst.

PSV – FC Twente 1-1

PSV: Unnerstall 7; Dumfries 6, Schwaab 5,5, Hendrix 7, Viergever 6; Rosario 5, Ihattaren 5,5, Afellay 5,5; Gakpo 5, Lammers 5,5 (55. Mitroglou 5,5), Bruma 4.



FC Twente: Drommel 6,5; Troupée 6, Bijen 6, Plegezuelo 6,5, Schenk 5; Bosch 6,5, Busquets 5, Selahi 5,5 (78. Berggreen -); Aitor 5, Espinosa 4 (66. Vuckic -), Lang 5,5, (66. Zekhnini -).



Scheidsrechter Mulder: 4



Man of the match: Met een belangrijke redding in de tweede helft voorkwam Lars Unnerstall nog meer gezichtsverlies voor PSV.