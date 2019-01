De wonderlijke carrière van Ryan Babel

Ups en downsOp 1 februari 2004 debuteerde Ryan Guno Babel (32) bij Ajax in het betaalde voetbal. Vijftien jaar na dato keert hij zondag bij Fulham terug in de Premier League. De wonderlijke carrière van de Amsterdammer is er één van ups en downs. Drie hoogtepunten en twee dieptepunten.

Hoogtepunt I

Ryan Babel debuteert bijna vijftien maanden na zijn eerste duel bij Ajax in het Nederlands elftal. Op zaterdag 26 maart 2005 laat Marco van Basten hem tegen Roemenië invallen voor de geblesseerde Arjen Robben. Het was de avond van derde interland van Jan Kromkamp en de 98ste van Edwin van der Sar, die zich in de aanloop naar het WK-kwalificatieduel openlijk verbaast over het selectiebeleid van ‘San Marco'.

Bondscoach Marco van Basten overlegt met Ryan Babel bij het WK in 2006.

Hedwiges Maduro, die ook zou debuteren, Ryan Babel... ,,Nee, ik had niet verwacht dat die jongens erbij zouden zitten”, zegt Van der Sar in Het Parool. Na de zege in Boekarest (2-0) haast ‘Sar’ zich die woorden in te slikken. Want met een doelpunt, de tweede van de avond, is de dan 18-jarige Babel de jongste doelpuntenmaker ooit in Oranje in 68 jaar. Een mooie carrière ligt in het verschiet. Het mooiste compliment komt echter van Van Basten zelf. ,,Hij is in potentie de nieuwe Thierry Henry.”

Dieptepunt I

Het zou toch anders lopen met Ryan Babel. In zijn eerste jaren ontpopt hij zich nog tot een ruwe diamant, die als flankspeler van Ajax zijn snelheid en venijnige schot als handelsmerk heeft. Hij debuteert tegen Argentinië op het WK van 2006 in Duitsland en verdient een jaar later een transfer naar Liverpool, dat een kleine vijftien miljoen euro voor hem neertelt. Een megabedrag in die tijd.

In het eerste seizoen gaat het crescendo voor Babel op Anfield. Hij speelt dat seizoen 49 duels, onder meer in alle EK-kwalificatieduels op weg naar het EK in Zwitserland en Oostenrijk. Een paar weken voor het EK gaat het echter mis. Terwijl Van Basten zijn selectie van 23 namen al dagen terug bij de UEFA heeft ingeleverd, scheurt Babel zijn enkelbanden. Weg EK!

Ryan Babel (rechts) namens Liverpool in duel met FC Utrecht. Links Sander Keller.

Babel is lange tijd uit de roulatie. Liverpool kan niet wachten en haalt de Spaanse vleugelspeler Albert Riera. Het is het begin van het einde op Anfield. In twee jaar tijd zakt hij verder en verder weg in de hiërarchie van de Reds. Als Liverpool in 2009 tweede wordt van Engeland is Babel de laatste in het rijtje Riera, Dirk Kuyt en Yossi Benayoun.

Hoogtepunt II

Het verval in Liverpool is voor Bert van Marwijk, de opvolger van Marco van Basten bij Oranje, geen reden Babel te laten vallen. Sterker nog, de aanvaller sprokkelt gestaag een indrukkende interlandcarrière bij elkaar en meldt zich - bewust van zijn schaduwrol achter Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Dirk Kuyt, Robin van Persie en Arjen Robben - zelfs bij het WK in Zuid-Afrika. Hoewel hij zeven WK-duels - tot en met de finale tegen Spanje - de bak warm hield, weet Van Marwijk altijd dat Babel bij een invalbeurt nooit zal verzaken.

De spelers van het Nederlands Elftal kijken vol ontzag naar het immense stadion in Durban waar zij tegen Japan hun tweede WK-wedstrijd spelen. Vlnr John Heitinga, Wesley Sneijder, Ryan Babel, Nigel de Jong en Eljero Elia.

Dieptepunt II

Ryan Babel (midden) als speler van Deportivo La Coruña. Tot een doorstart komt het niet. Als 'King Kenny' Dalglish in de winter van 2011 Luis Suárez losweekt bij Ajax is het gedaan met Babel in Liverpool. Hij verkast luttele dagen later naar Hoffenheim en mist het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. In de daaropvolgende zomer koopt Babel zich gedesillusioneerd vrij bij de Bundesligaclub en keer terug bij Ajax. In de hoop zijn carrière nieuw leven in te blazen, is het effect averechts. De gifbeker moet kennelijk tot de laatste druppel leeg.



De terugkeer in Amsterdam verloopt ronduit stroef, waarop hij na één seizoen zijn geluk beproeft in Turkije (Kasimpasa). Vanaf dat moment zit Babels loopbaan in een glijbaan: van 2013 tot 2017 (van Kasimpasa via Al Ain naar Deportivo La Coruña) speelt hij maar 77 duels. Bij Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten) beleeft hij het ‘diepste’ dieptepunt. Hij tekende voor twee seizoenen, maar speelde hij er slechts zes maanden. ,,We hadden de derby verloren en onze fans gooiden na afloop sandalen naar mij. Ik voelde me niet gerespecteerd. Vanuit de emotie gooide ik een slipper terug. Dat was het einde van mijn carrière daar”, vertelde hij vorig jaar in Trouw.

Hoogtepunt III

Besiktas verlost Ryan Babel, die blij met de laatste kans in Istanboel nog één keer zijn mouwen opstroopt. ,,Vroeger werd geschreven: Babel is alleen goed als er ruimte is, dan kan hij zijn snelheid gebruiken'', zei hij vorig jaar tegen deze krant. ,,Is die ruimte er niet, dan heb je niks aan Babel. Ik heb dat kunnen veranderen, kan nu ook functioneren wanneer tegenstanders met elf man hun eigen zestienmetergebied induiken. Die kwaliteiten had ik misschien altijd al, maar die heb ik moeten ontwikkelen.''

Ryan Babel is blij na zijn goal in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk. Hij had nog net geen uitnodiging ontvangen van Sjaak Swart voor de traditionele nieuwjaarswedstrijd bij de Koninklijke HFC of hij kwam weer in beeld bij de KNVB. Zijn laatste uitnodiging dateerde van 15 november 2011. Tussen interland 42 en interland 43 in 2017 onder Dick Advocaat zaten zes jaar. Vorig jaar onder Ronald Koeman beleefde Babel in de herfst van zijn loopbaan zelfs een tweede jeugd, onder meer met een treffer in Parijs tegen wereldkampioen Frankrijk.



Als leermeester van toptalenten Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong zou het zomaar kunnen dat Babel zich volgend jaar ‘gewoon’ weer bij een EK meldt. Zeker nu hij Turkije heeft verruild voor de ‘mooiste competitie ter wereld'.